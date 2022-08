Seminário abordou temáticas atuais para o melhor atendimento da saúde mental infantojuvenil

Construir novas práticas em saúde mental para um público bem específico. Este foi o objetivo do Seminário de Saúde Mental Infatojuvenil realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas nesta quarta-feira, 24 de agosto. O auditório da Faculdade Santo Agostinho ficou lotado com profissionais da área, autoridades, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Com uma programação que durou todo dia, o seminário foi uma oportunidade de aprofundar em temáticas atuais. “Esse evento é muito importante para a saúde mental. Nele foram discutidas questões referentes à prestação de serviço e diretrizes para o futuro. Uma oportunidade de trocar experiência e de onde surgiram ideias novas para melhorar os nossos programas na área”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro durante sua apresentação.

No seminário, uma pauta importante foi à integração de todos os níveis da estrutura municipal de saúde para o mesmo fim, evoluir no atendimento psicossocial dos pacientes. “O objeto foi articular as três instâncias da saúde mental do município, as atenções primária, secundária e terciária. Trocamos saberes e informações para criar novas formas de cuidados em saúde mental para crianças e adolescentes”,explicou Luciene Guedes, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi).

A Secretaria Municipal de Saúde mantém equipamentos próprios que são referência para a saúde mental na região. O público infatojuvenil tem uma unidade própria de atendimento na rua Floriano Peixoto, 259, Centro. “Atualmente em Sete Lagoas contamos com serviços da saúde mental especializados. Temos o CAPS Adulto, o CAPS Álcool e Drogas e o CAPSi. Nossa intenção é articular ações que envolverão os setores para atender bem esse público que tanto carece de cuidados contínuos”, destacou Isabella Oliveira, Referência em Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde.

O Seminário que foi organizado pelo CAPSi e promovido pelas Redes Assistenciais teve uma programação intensa com palestras, rodas de conversa e debates. Uma oportunidade única que, certamente, vai gerar excelentes resultados.

Programação

8h30 - Mesa 1 - Sofrimento mental na infância e adolescência: desafios contemporâneos

Mediadora: Ana Cristina Torga Saade - Gerente do CERSAMI Nordeste- BH

9h30 - Mesa 2 - A Rede de atenção psicossocial e estratégias para a integralidade do cuidado em Sete Lagoas

Mediadora: Ana Cristina Torga Saade - Gerente do CERSAMI Nordeste- BH

9h30 - NASF- Luanna Lacerda

9h45 - CS- Rafael Lanza Redoan

10h - CS- Vivian Cristina Silva

10h15 - CAPSi- Gisele Lúcid Domingos Pereira

10h30 - ARCA- Elizabeth de Oliveira Martins

10h45 - Espaço de interlocução

12h às 13h - Intervalo para almoço

13h Mesa 3 - Política de Saúde Mental Infantojuvenil: Uma rede em construção

Mediadora: Keyla Kikushi, supervisora clínico institucional do CAPS Adulto- Sete Lagoas.

13h30 - Relato de experiência em equipe intermediária em Saúde Mental do município de Brumadinho- Josué Carlos de Oliveira

14h - A Política de Saúde Mental infantojuvenil e seus impasses: Wellington Antônio Domingues Tibúrcio, Psicólogo, Gerente do CERSAMI Nordeste - BH

14h50 - Espaço de interlocução

15h - Roda de conversa - Facilitadora: Juliana Meireles Motta, supervisora clínico institucional do CAPSi- Sete Lagoas.

17h - Encerramento

