Após casos de agressão em escolas municipais de Sete Lagoas, secretaria divulga nota

A Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas divulgou, na manhã desta quinta-feira (25) nota sobre casos de violência que atingiram professores e membros de escolas da rede de ensino.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

O SeteLagoas.com.br divulgou, nos últimos dias, um caso onde a mãe de uma aluna agrediu uma professora e quebrou equipamentos de informática. Na nota, a pasta garante que tomará medidas para garantir a integridade de profissionais e alunos no ambiente escolar.

Confira nota completa

"A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura vem a público repudiar algumas ocorrências registradas em escolas municipais, recentemente, quando professores sofreram agressões verbais e físicas por parte de pais de alunos.

Defendemos o respeito mútuo no ambiente escolar, fundamental na formação intelectual e ainda no caráter dos estudantes. É inaceitável que nossos profissionais sejam ameaçados ou agredidos tendo como justificativa questões descabidas e sem nenhum fundamento. Esses casos representam uma falta de consideração com os professores e, principalmente, com a educação dos próprios filhos dos agressores.

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura se solidariza com todos os profissionais de educação que têm se dedicado avidamente em prol de uma educação de qualidade para melhoria do ensino de nossa cidade. Medidas estão sendo tomadas para garantir a integridade de todos no ambiente escolar."

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas