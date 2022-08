Iveco inaugura escola de formação de trabalhadores em Sete Lagoas

Em parceria com o SENAI a Iveco lançou, nesta quinta-feira (25) em Sete Lagoas, sua escola de formação proofissional de qualificação da mão-de-obra.

Foto: Iveco Latin America / Divulgação

Chamada de Escola Iveco, o projeto formará os trabalhadores tanto para cadastro no banco de talentos da montadora e suas concessionárias, quanto para as empresas da região. O projeto, que marca os 25 anos da marca no país, tem apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina, falou sobre a responsabilidade social da empresa. “Temos consciência do nosso papel como empresa e, igualmente, da responsabilidade que nos cabe enquanto cidadãos. Exatamente por isso, assumimos nosso compromisso com a sociedade, por meio dos nossos negócios e das tecnologias que desenvolvemos e aplicamos em nossos produtos e serviços, e também da missão de contribuir, todos os dias, para a evolução das pessoas”, afirmou.

O executivo reforçou, ainda, a parceria de sucesso construída com o SENAI e a Federação das Indústiras de Minas Gerais (FIEMG) e o trabalho em conjunto realizado com a Prefeitura de Sete Lagoas. “Temos um carinho e um comprometimento especiais com a cidade, onde está localizado o maior complexo industrial da Iveco no mundo. Estamos aqui há mais de duas décadas, construindo uma história de muito sucesso, a exemplo do programa Próximo Passo, que leva ações de fomento à cultura, desenvolvimento territorial e do capital social, formação humana e qualidade de vida no bairro Cidade de Deus, e, hoje, escrevemos mais um capítulo dela”, acrescentou.

Segundo a Iveco, este ano serão formados até 500 alunos, com a expectativa de dobrar o número de alunos no ano que vem. As aulas teóricas da instituição são realizadas virtualmente e as formações técnicas na sede do SENAI. “Há 25 anos, a IVECO contribui com a economia da nossa cidade, diversificando as atividades e incrementando a receita do município. Tenho certeza de que a Escola IVECO será só mais uma dentre muitas iniciativas que fortalecerão o mercado de trabalho da região”, afirma o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Da redação com Iveco