Acidente na BR-040: Carro para em acostamento, passageiro desce e é atropelado e morto por moto

Um homem morreu atropelado no km 522 da BR-040, no bairro Morro do Confisco, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta quinta-feira (25).

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Via 040, um Gol de cor prata parou no acostamento para o passageiro descer e, ao sair do carro, ele foi atingido por uma moto e morreu na hora. O motociclista ficou ferido e foi socorrido.

O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte e, às 8h15, o trânsito fluía em apenas uma pista. No mesmo horário, havia congestionamento de mais de 4 km.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão do Instituto Médico-Legal (IML) eram aguardados.

Com g1