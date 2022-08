Prefeitura de Sete Lagoas acelera obras da futura sede do SAMU regional

Seguindo com o planejamento de regionalização do SAMU, a Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com o Faculdade Atenas, está realizando uma série de obras no imóvel que será transformado unidade com capacidade de atender ocorrências de 35 municípios. A nova será instalada na rua Felipe de Vasconcelos, esquina com rua Major Castanheira, bem ao lado da Praça da Feirinha, no Centro.

Prefeito Duílio de Castro, secretário de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e o coordenador do SAMU, Múcio Eduardo, vistoriaram a obra --

O prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e o coordenador do serviço Múcio Eduardo Júnior acompanharam na última terça-feira, 23, os trabalhos de adequação do prédio que receberá equipes de trabalho e todo aparato operacional. “Vamos atender vários municípios , com mais capacidade e veículos para salvar mais vidas”, destacou Duílio de Castro.

O local, que já foi sede da Guarda Municipal e funcionou temporariamente como Hospital de Campanha no último pico da pandemia da Covid-19 foi escolhido para sediar o novo SAMU Regional pelo seu amplo espaço e ótima localização. “Isso faz parte de um planejamento, com muito esforço iniciado no ano passado. Por meio desta obra e convênio com o Estado, vamos regionalizar o SAMU e será um grande ganho para nossa população, região e também a região de Curvelo”, explicou Dr. Marcelo Fernandes.

De acordo com o planejamento, Minas Gerais terá 11 bases descentralizadas do SAMU e Sete Lagoas, por ser referência em saúde pública e localização estratégica, foi uma das cidades escolhidas. “Vamos receber uma equipe ampliada com novas ambulâncias, novos equipamentos e em breve toda esta estrutura estará em funcionamento”, completou Dr. Marcelo Fernandes.

Esta é mais uma reforma de espaço público por meio de parceria público-privada com a Faculdade Atenas. Além de melhorias na assistência, o projeto também vai viabilizar melhor monitoramento dos atendimentos. Assim que o novo SAMU passar a funcionar, Sete Lagoas vai receber mais verbas estaduais e federais para manutenção do novo espaço e para a aquisição de mais ambulâncias. É mais uma obra em prol da saúde não só dos sete-lagoanos, mas de toda a população da região.

Com Prefeitura de Sete Lagoas