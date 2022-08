Passando a Limpo: Weekend of Bikers é a celebração da irmandade

Fraternidade, lealdade e igualdade. Para representar que todos são iguais, o advogado e professor Mário Peixoto apresenta a terceira edição do Weekend of Bikers, um dos maiores encontros de motociclistas de Sete Lagoas – ele foi o entrevistado do Passando a Limpo desta sexta (26).

Foto: Alan Junio

O professor conta que o evento é um fruto da sua paixão por motociclismo. Durante um tempo, os eventos eram realizados em Fortuna de Minas e foram grandes sucessos, desafiando até a estrutura hoteleira da cidade. Com isso, o encontro foi levado para Sete Lagoas e nesta terceira edição tem como palco a Praça do Carmo, no bairro homônimo.

“A Praça do Carmo é como se fosse uma ‘mini Savassi’. Tem diversos comércios e é um bairro em crescimento; lá tem vida própria”, afirma Mário.

O Weekend of Bikers não é só um encontro, como aponta o professor, mas é uma grande confraternização de irmãos: “É uma festa bonita e democrática. O público sabe que é um evento seguro e as famílias vão até lá”. Motoclubes de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Bom Despacho e de outros estados estarão presentes.

Quem viaja de moto, não vê a paisagem – está inserido nela.

O evento começará nesta sexta-feira (26) e vai até o domingo com gastronomia, bebida e muito rock: a partir das 19h bandas covers se apresentarão no palco na Praça do Carmo, juntamente com barracas de comidas, cerveja artesanal e souvenires para os motociclistas. No sábado as atividades dão início a partir das 15h e no domingo, às 10h

Boato sobre organização

Mário Peixoto aproveitou para rebater um boato que circulou nas redes sociais de que a Prefeitura de Sete Lagoas, parceria do evento, teria custeado o evento em sua totalidade: “A prefeitura está nos dando palco, gradis, luz e banheiro. O resto é participação dos comerciantes e empresas da região, para pagar bandas, seguranças, eletricistas e outras providências”, afirma.