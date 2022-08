Arte Brasil acontecerá na próxima segunda-feira em Sete Lagoas com edição especial em homenagem ao Dia dos Pais

Na próxima segunda-feira (29), a Casa da Cultura será palco de mais uma edição do projeto Arte Brasil, que terá como temática especial uma homenagem ao Dia dos Pais. “É com imenso carinho que nós, a equipe do projeto Arte Brasil, receberemos todos os pais e participantes do evento para mais uma noite regada de boa música, teatro e dança. Este será um dia de festa, de alegria, uma noite diferenciada onde promovemos o encontro da família Arte Brasil em homenagem aos pais”, conta Vânia Maria da Costa, uma das organizadoras do evento.

Foto: Divulgação

Toda a equipe do Arte Brasil celebra o sucesso do evento, que já acontece 20 anos. “Nossas noites já se tornaram um sinônimo de sucesso em cada edição, e temos juntos muito a celebrar porque conseguimos construir nestas duas décadas de história e muito trabalho, uma parceria, um encontro familiar toda última segunda-feira de cada mês, em um dos maiores projetos culturais de Sete Lagoas, desde o início com um público muito bem informado, aberto a escutar boa música”, ressalta Vânia.

Serão atrações do Arte Brasil desta segunda-feira:

• CORAL VOZES DA FORTUNA

• TIAGO SANTOS

• DRIKA REZENDE ESCOLA DE DANÇA

• MARIA CLARA.

• BRUNO PALADINO

• CARLOS CHU

• GRUPO IDENTIDADE

• BANDA NTN

• AILTON DOMINGOS

Sobre o Arte Brasil

O Projeto Arte Brasil é um projeto de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que visa integrar, incentivar e trocar experiências, entre os artistas amadores e profissionais de Sete Lagoas e região, empreendendo ações culturais e artísticas como teatro, música, dança e poesia, onde já conta com 20 anos de existência.

Os organizadores e os artistas doam seu trabalho para proporcionar uma noite agradável e rica de várias manifestações culturais.

O evento acontece toda última segunda-feira de cada mês, de janeiro a novembro, das 20h30 às 22h, na Casa da Cultura. Os ingressos são vendidos no local por R$7, valor cobrado unicamente para auxiliar na utilização e manutenção do local, bem como para o lanche no camarim para os artistas, pois estes, não cobram cachê.

Mais informações pelo Facebook: projetoartebrasil@yahoo.com.br e pelo Instagram:@projeto Arte Brasil. Contato: (31) 99123-9464.