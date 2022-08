Vigia sofre mal súbito e morre enquanto trabalhava em Sete Lagoas

Faleceu na madrugada desse domingo (28), por volta de 0h30, o vigilante Carlos Alberto de Moura, 66 anos, carinhosamente conhecido como Gate.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Muito conhecido por lojistas e comerciantes em geral, ele estava na esquina da rua Lassance Cunha com Lagoa Paulino quando sofreu um mal súbito e morreu. No momento do ocorrido Gate estava a trabalho no Restaurante Quatro Estações. Ele deixa esposa e filhos.

O velório está marcado para esta segunda-feira (29), de 10h às 14horas, no velório Zello. Segundo informações apuradas é aguardada a chegada de parentes que moram em outros estados.

Ele também trabalhava como segurança noturno de algumas lojas no centro e também nos principais corredores comerciais da cidade. Gate era muito querido por todos e considerado um grande amigo e parceiro da Política Militar.

