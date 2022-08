Assistência Social do Município realiza palestras sobre combate à exploração infantil em escolas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - vem realizando um importante trabalho de conscientização, principalmente no combate à exploração e trabalho infantil e na luta contra a pedofilia.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

A secretária Luciene Chaves, responsável pela Secretaria Municipal de Assistência Social e direitos Humanos, vem ministrando palestras em escolas municipais, estaduais e particulares com temas sobre o combate à exploração e trabalho infantil, direitos e deveres, mostrando o que é a Secretaria de Assistência Social e sobre o combate à pedofilia.

As palestras já foram ministradas no Colégio Militar (Escola Tiradentes), Colégio Anglo, Colégio Unifemm, Escola Estadual Júlio César Reis Oliveira e também para os alunos dos cursos de Direito e Psicologia das faculdades Unifemm e Facsete. "Agradeço a confiança em me convidarem para abordar um assunto tão importante e polêmico para os alunos. Me coloco à disposição para palestrar ou esclarecer qualquer eventual dúvida sobre estes temas", afirma Luciene Chaves. Para solicitar uma palestra, a instituição interessada deve ligar na Secretaria pelo (31) 3774-6613.

Com Prefeitura de Sete Lagoas