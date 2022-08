Jornalista Márcio Vicente será homenageado na 2ª Bienal do Livro de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Cultura - promove pela segunda vez a edição da Bienal do Livro na cidade. Em 2018, na primeira edição, o evento foi sucesso de público e retorna nos dias 21 e 22 de outubro no Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha).

Márcio Vicente faleceu no dia 29 de julho de 2019, aos 77 anos

A Bienal do Livro de Sete Lagoas foi instituída a partir de uma proposta apresentada do Legislativo pelo então vereador Cláudio Caramelo. O homenageado desta edição será Márcio Vicente, ex-secretário de Cultura de Sete Lagoas, jornalista, historiador e escritor, uma referência para a classe artística, além de ter deixado um enorme legado literário para a cidade.

"Vamos produzir um evento dentro das nossas possibilidades atuais, sem deixar de lado o carinho e o respeito com a literatura e com o homenageado. É importante marcar o ano de 2022 com a bienal, já que em 2020 estávamos em pandemia. Aproveito a oportunidade para convidar autores se Sete Lagoas e região para divulgarem seus trabalhos nesta edição", destaca a gerente geral de Cultura, Priscila Horta.

Artistas, escritores e empresas interessadas em participar da Bienal devem entrar em contato com a Secretaria Adjunta de Cultura pelo e-mail cultura@setelagoas.mg.gov.br

O homenageado

Márcio Vicente Silveira sempre abordou temas ligados à história de Sete Lagoas em sua carreira literária. Nessa vertente, lançou vários livros, como “Origens do Casarão” (1980), “100 Anos de Imprensa em Sete Lagoas” (1994), “Nossa Terra, Nossa Gente” (1997), “Doutor Márcio Paulino – Uma história biográfica” (1997) e “Tiradentes em Sete Lagoas” (2010). Em 2018, lançou “Sete Lagoas, Século XVIII”, onde situa a cidade como um dos mais importantes entrepostos comerciais da Capitania de Minas Gerais nos anos 1780. Nesse ano também lançou a monografia “Três Jornalistas do Sertão”, em que conta as histórias de Avelino Fósculo, José Guilherme e Dr. João Antônio de Avellar.

Além de historiador, escritor, jornalista, professor e ufólogo, Márcio Vicente Silveira Santos teve destacada atuação política, sempre se envolvendo em campanhas eleitorais, sendo secretário municipal de Cultura nas gestões dos prefeitos Múcio Reis, Ronaldo Canabrava e Márcio Reinaldo. Natural de Santana de Pirapama, Márcio Vicente faleceu no dia 29 de julho de 2019, aos 77 anos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas