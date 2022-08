Golpistas se passam por advogados e falsas empresas para tentar tirar dinheiro de clientes alerta Escritório de Advocacia de Sete Lagoas

Um golpe que tem sido cada vez mais frequente: criminosos se passam por advogados e pedem a clientes ou empresas, através do WhatsApp, transferências bancárias referentes a processos. Popularmente, a fraude ficou conhecida como "golpe do falso advogado". Também tem sido uma constante, também, empresas de cobrança utilizarem esta mesma artimanha para tomar dinheiro dos desavisados.

Foto: Reprodução Internet

Para aplicar o golpe, fraudadores usam fotos de profissionais do Direito, logomarcas de escritórios de advocacia e de empresas.

Segundo profissionais do Escritório Oliveira e Menezes, em geral, as cobranças chegam para pessoas que têm verbas indenizatórias a receber, ou até mesmo pessoas que têm alguma pendência com seguradoras e bancos. A quadrilha acessa seus processos e bancos de dados de empresas - que não tramitam em segredo de justiça - para descobrir informações sobre as partes envolvidas e pedir que paguem taxas para a liberação do dinheiro ou até mesmo pafgamento de parcelas de débitos inexistentes. Há suspeita que seus defensores tiveram celulares vazados ou informaram em cadastro para participar de algum evento jurídico falso ou o banco de dados de alguma empresa ou banco caíram nas mãos destas quadrilhas de fraudadores.

A orientação do Oliveira e Menezes é que as vítimas não respondam essas mensagens e registrem boletins de ocorrência. Além disso, alerta que o melhor é sempre desconfiar e ficar atento a possíveis estelionatários em busca de dados para aplicação em golpes.

O Escritório Oliveira e Menezes alerta para as pessoas buscarem auxílio, nos órgãos públicos competentes, acerca da existência desse tipo de prática ilícita envolvendo este tipo de fraudadores.

Veja dicas de como se proteger de fraudes

1 - Um golpista tem todo o tempo do mundo

Golpistas estudam seus alvos e se aproveitam das "fraquezas emocionais" para aplicar os golpes. Por mais que pareça real, duvide, questione antes de clicar em qualquer link. Na maioria das vezes, um link fraudulento virá de um contato seu.

2 - Ative a função "confirmação em duas etapas"

Ative este tipo de confirmação no seu WhatsApp ou em qualquer app que possua a função.

Confirmação em duas etapas no WhatsApp:

Entre no seu WhatsApp, clique em "ajustes" ou "configurações", em seguida, clique em "conta" e em "confirmação em duas etapas". Assim, o seu WhatsApp estará mais protegido, pois quando alguém tentar acessar, vai precisar de um número (PIN) que só você tem.

3 - Não informe nenhum código para quem lhe pedir

As instituições públicas em hipótese alguma solicitam algum código pessoal. Mesmo que digam ser de operadoras de celular, bancos, lojas ou qualquer outro estabelecimento que seja, NÃO passe NENHUM código para terceiros.

4 - Cuidado com mensagens de SMS

Não repasse a terceiros os códigos recebidos por SMS e também evite clicar em links de mensagens de SMS.

5 - Desconfie de páginas de Instagram, Facebook e afins

Os criminosos estão usando todos os meios possíveis para tentar cometer fraudes. Portanto, páginas com nomes suspeitos, sem fotos, sem capa, sem localização, convidando para concorrer a sorteios ou dizendo que você ganhou bolsas de estudos ou viagens podem ser fraudulentas.

Denuncie e bloqueie. Não informe nenhum dado e avise aos seus colegas. De preferência, publique nos seus stories para informar a maior quantidade de pessoas possível a respeito do provável golpe.

6 - Sempre desconfie de pedidos de transferência de valores

Em situações em que os seus amigos ou parentes solicitam a transferência de dinheiro ou pagamento de contas, sempre faça um contato através de uma ligação por voz com quem está solicitando os valores. Com isso, será possível confirmar o pedido, por mais urgente que este seja. Quando o seu aparelho é roubado ou clonado, os golpistas se passam pelas pessoas que estão nos seus contatos, usando a mesma forma de tratamento entre vocês.

7 - Em caso de perda, roubo ou clonagem do seu smartphone bloqueie imediatamente seu número

Avise aos seus contatos, registre a ocorrência em uma delegacia de polícia e troque a senha de bancos, e-mails e de outros serviços importantes que você utiliza.

8 - Cuidado em transações comerciais, compra ou aluguel de produtos e serviços online

Confirme os canais oficiais de divulgação da empresa, questione qualquer outro meio de comunicação não oficial e informe possíveis tentativas de fraude.

Em caso de dúvida entre em contato com nossos profissionais pelo (31) 3771-3277 ou através do celular (31) 99384-1818.

Da Redação com Oliveira e Menezes Sociedade de Advogados/Migalhas