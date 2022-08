Na conta: Prefeitura quita nesta quarta-feira o salário de todos os funcionários públicos do município

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, através do prefeito Duílio de Castro efetuará o pagamento do mês de agosto/22 de todos os funcionários públicos do município nesta quarta-feira (31).

Foto: Ascom PMSL

Esta será a 31ª vez que a atual administração municipal paga os vencimentos do mês de todos os servidores de maneira antecipada.

“Sempre ressaltei que a valorização do servidor seria a principal meta do nosso governo. Todos estamos unidos no propósito de fazer uma gestão responsável e eficiente e todo o nosso esforço para manter este planejamento é o reconhecimento pela contribuição do funcionalismo”, comentou o prefeito Duílio de Castro em oportunidade pretérita.

Da Redação