7 de setembro terá hasteamento de bandeiras, desfiles e banda militar em Sete Lagoas

Na próxima quarta-feira, feriado de 7 de setembro, será realizado o tradicional desfile na Avenida Antônio Olinto, no centro da cidade, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Foto: Reprodução/Arquivo

A solenidade, organizada mais uma vez pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - terá início às 8h com o hasteamento das bandeiras na Praça do CAT, com a presença do prefeito Duílio de Castro, Exército (4º GAAE), Polícia Militar, Pré-militares voluntários da Força Tarefa Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e demais autoridades.

O evento terá ainda as participações do Colégio Militar, da Escola Municipal Nádia Lucia com o projeto PROGEA, Escola Estadual Eponina Soares dos Santos, Escola Estadual Cândido Azeredo, Maçonaria e igrejas evangélicas, além da apresentação sinfônica da Banda Militar de Funilândia junto com o Comando do 4º GAAE.

O sete-lagaono deve ficar atento às mudanças no trânsito devido ao evento. Algumas vias próximas a avenida Antônio Olinto são interditas para garantir mais segurança ao público.

Confira a programação:

08h - Hasteamento da bandeira na praça do CAT pelas autoridades presentes.

09h - Desfile na Av. Antônio Olinto a partir do Restaurante Popular, sentido Praça da Estação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas