Quando volta o calor? Confira o que diz meteorologia

Com a queda da temperatura na região de Sete Lagoas e Belo Horizonte, muitos se perguntam quando começará a fazer calor novamente. Para quem gosta de dias ensolarados, o período não está muito distante. No próximo domingo (4), a previsão é de que os termômetros alcancem 30ºC no período da tarde na região central de Minas. No entanto, ainda haverá episódios de frio na primeira quinzena do mês.

Setembro inicia nesta quinta-feira (1º) e marca a troca de estações - do inverno para a primavera. Segundo Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no mês, apesar de ocorrências de pancadas de chuva isoladas, a umidade do ar permanece baixa.

“Prevalece a condição de céu claro, grande variação das temperaturas ao longo do dia (manhãs frias e tardes quentes) e baixos índices de umidade no período da tarde. À medida que se aproxima da primavera (que se iniciará no dia 22/09/2022 às 22h04min) as temperaturas máximas tendem a se elevar”, explicou.

De acordo com ela, “as maiores temperaturas do ano, historicamente, ocorrem entre o fim do inverno e o início da primavera em Minas Gerais”. Além disso, Anete relembra que nos últimos dois anos ocorreram ondas de calor, durante o período de transição inverno-primavera. As ondas são registradas quando em dias consecutivos as temperaturas ficam pelo menos 5ºC acima da média.

Calor é previsto para segunda quinzena

Conforme a meteorologista, “o início de setembro mantém características parecidas com as de agosto, manhãs frias e tardes com temperaturas mais elevadas. No decorrer do mês, principalmente a partir da segunda quinzena, a temperatura máxima em todo o estado tende a superar os 30ºC”.

“Normalmente, as maiores temperaturas do ano em todo o estado de Minas Gerais são observadas entre o fim do inverno e o início da primavera, quando prevalece o céu claro (sem nuvens) permitindo maior incidência de radiação solar à superfície. Entretanto, episódios frios ainda podem ocorrer, ou seja, massas de ar frio com intensidade moderada a forte ainda chegam à Região Sudeste, principalmente na primeira quinzena do mês”, conclui.

Com Itatiaia