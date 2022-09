Acidente grave: motociclista é atropelado por locomotiva no Cidade de Deus

Um homem teve os membros inferiores dilacerados após sua motocicleta se chocar com um trem, no fim da noite dessa quarta-feira (31) na Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, no bairro Cidade de Deus.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Testemunhas do local disseram que, apesar da aproximação da locomotiva, ele passou mesmo assim. Viatura do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local do acidente, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.

Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima, que foi arrastada por metros após o choque.

Da redação