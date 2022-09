CCZ da Prefeitura de Sete Lagoas chega à histórica marca de 5 mil castrações gratuitas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) se tornou uma referência na oferta de serviços e procedimentos para a proteção dos animais em Sete Lagoas. Uma marca registrada nesta quinta-feira, 1º de setembro, simboliza bem a importância que a Prefeitura de Sete Lagoas dá ao setor na atual gestão. A reposta é um recorde histórico de castrações gratuitas de cães e gatos.

Equipes de especialistas garantem atendimento de excelente qualidade

Para chegar à destacada marca de 5 mil castrações em menos de dois anos, a administração municipal determinou que a Secretaria de Saúde desenvolvesse um programa completo para fortalecer o CCZ. Além de estrutura física, a unidade ganhou equipamentos, especialistas e técnicos. “Quem defende a causa animal deve comemorar. Marcamos um recorde histórico com uma prestação de serviço que nem existia em Sete Lagoas antes de nossa gestão. Era uma reivindicação antiga e vamos continuar evoluindo. Agradeço a todos os profissionais e parceiros envolvidos nesse projeto que coloca Sete Lagoas como referência no Brasil”, comemorou o prefeito Duílio de Castro durante visita ao CCZ.

O projeto de castração envolve vários setores da Prefeitura e, atualmente, atende a dezenas de tutores por dia. A proposta tem vários objetivos, entre eles, evitar abandonos e preservar a saúde de cães e gatos. “É o momento de agradecer a todos da administração envolvidos nessa missão. Muita gente apoia esse projeto e isso foi fundamental para esse êxito total. Chegar a esta marca parecia um sonho, mas a conquista é nossa”, destacou a médica veterinária Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses.

O controle populacional desses animais, que já foi um problema crônico de Sete Lagoas, passou a ser eficaz. Inicialmente, o CCZ tinha capacidade para castrar quatro animais por dia e hoje seu plano permite 30 esterilizações diárias. “A quantidade de animais castrados é uma meta, mas a nossa maior preocupação é a qualidade. O número de intercorrências é muito baixo e também nos concentramos no pós-operatório, que garante ainda mais a excelência do serviço prestado”, ressalta a médica veterinária Adriana Menezes Resende Melgaço.

A castração do CCZ é feita por uma abrangente operação. O castramóvel está nos bairros e quem preferir pode fazer o cadastro no site da Prefeitura (http://zoonoses.setelagoas.mg.gov.br/cadastro.php) todo dia 15 e realizar o procedimento na própria unidade. “O cadastro é fácil e prático. Escolhi essa opção pela praticidade, já que podemos marcar o horário e evitar ficar em fila do castramóvel. O atendimento foi ótimo e, inclusive, o animal passa por uma triagem para garantir o sucesso do procedimento”, revela a tutura Marcela Pereira. “Tenho oito animais e hoje trouxe quatro, o atendimento foi excelente. A castração influi diretamente na saúde dos animais”, completou a tutora Ana Cristina da Silva.

CASTRAMÓVEL

A Secretaria Municipal de Saúde definiu que, neste mês, o Castramovel estará nos bairros Del Rey, Anchieta, Brasília e Indústrias. Toda terça e quarta, nos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de setembro, a equipe do CCZ estará em frente à Paróquia Cristo Redentor (rua Eponina Soares dos Santos, 213, Indústrias). O atendimento é de 7h30 às 16h, mas é preciso chegar cedo, pois são distribuídas 30 senhas por dia. Os cães e gatos devem estar em jejum de 12 horas. Os próximos bairros a receber o serviço ainda este ano são: Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale (outubro), Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo (novembro), e Santa Luzia (dezembro). Os locais exatos onde o equipamento ficará nesses bairros ainda serão definidos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas