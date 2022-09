Conheça o escritor setelagoano Felipe Rocha, jovem autor de antologias e webnovelas

Felipe Rocha Horta Lima Luiz, mais conhecido como Felipe Rocha, é um escritor natural de Sete Lagoas-MG e nasceu em 24 de setembro de 2004.

Foto: Divulgação

Apaixonado pelos estudos, ama ler e escrever desde a infância. Estudante no Colégio Franciscano Regina Pacis, onde cursa a 3ª Série do Ensino Médio. Filho de Ivone da Rocha Horta Lima Luiz e Charles Alberto de Moura Lima Luiz, tendo seu pai prestando serviços à Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL), por muitos anos. Origina-se de uma família de comerciantes na cidade de Sete Lagoas, cujo legado comercial começou por seus avós maternos: José Silvestre Horta e Teresa Rocha Horta. Além disso, é neto também de Alberto Luiz e Maria Lúcia Lima Luiz (Lucinha), avós paternos.

Seu pai sempre vivia com um livro na mão, porém faleceu devido ao câncer, quando Felipe tinha apenas 7 anos. Por receber a influência do pai, que gostava muito de ler, Felipe tomou gosto pelo universo da literatura. Além disso, sempre gostou de escrever histórias, mas, primeiramente, se dedicou às webnovelas, isto é, novelas virtuais, tendo produzido três delas, em ordem de publicação: “Uma Estrela Caiu do Céu”, “Tesouros Perdidos” e “Herói Nacional”, publicadas em forma de roteiro e em blogs e sites da Internet. Lembrando que os capítulos dessas novelas estão armazenados em seu arquivo, e podem ser solicitados diretamente com o autor.

Assim, a partir de 2018, decidiu dar uma pausa no mundo das novelas e investir em outros projetos. Foi durante a pandemia, em 2021, que Felipe enxergou nesse período de pausa da rotina escolar uma grande oportunidade para investir na sua carreira literária, e assim seu sonho foi concretizado: expandir suas mensagens e histórias para um público de maior alcance.

Felipe criou um perfil literário no Instagram para publicar seus textos e frases autorais e começou a interagir com escritores de diversas regiões do Brasil. Atualmente, define as conexões que fez como presentes proporcionados pela escrita: “A escrita une e aproxima corações de uma forma incrível. Sem sair de casa e aproveitando esse tempo de pausa, investi nos meus textos e conversei com vários escritores incríveis, sendo que tornaram meus amigos. E toda essa relação surgiu com naturalidade: um apoiando o outro. Eu prestigio a página deles e eles acompanham minhas produções”, descreve.

Após a criação do perfil no instagram, sua publicação iniciou em Março do ano passado, quando teve seu texto intitulado de “O mundo precisa de amor: você se voluntaria?”, publicado no blog Vida de Adulto, um site de compartilhamento de textos e escrita curativa, administrado por jornalistas da Record TV Brasília, dentre elas Renata Varandas, Taciana Collet, dentre outros. Também em 2021, ano que abriu portas na vida desse jovem escritor, aquele desejo que cultivava desde a infância realizou-se da melhor forma possível: a partir da sua descoberta que poderia publicar textos em antologias, independente da sua idade. Lembrando que, para aqueles que não conhecem, antologias são livros que reúnem vários autores, e cada um é responsável pela escrita de suas produções.

Assim, atualmente, Felipe possui seus textos totalmente autorais publicados em quatro antologias: “Da minha janela”, “Permita-se Poetizar”, “Natal...Sempre Natal” e “Um dia de cada vez”, sendo as três primeiras em livro físico e a última em formato e-book. Respectivamente, os textos presentes nessas coletâneas são: “Primaveras da Vida”, “Girassóis para sua vida”, “O Despertar Natalino” e “Olhar de Poeta”. A primeira antologia “Da minha janela” se encontra à venda na Livraria Leitura de Sete Lagoas.

Os demais livros são vendidos somente por meio da Internet, mas no momento estão esgotados no site da editora. Porém, podem ser adquiridos ao entrar em contato com o autor Felipe Rocha por meio das suas redes sociais, abaixo:

• Facebook do autor: https://www.facebook.com/feliperocha.escritor/

• Instagram do autor: https://instagram.com/feliperochahll/ , lembrando que este é o perfil profissional do escritor no instagram (@feliperochahll), onde posta sobre literatura, filosofia, seus textos e frases motivacionais autorais, a respeito de vários assuntos.

Em relação à temática de sua escrita, Felipe ressalta ser crucial conduzir o público à reflexão em seus textos: “O escritor não deve somente contar uma história, mas na narrativa deve haver o que na fábula chamamos de “moral da história”, isto é, o texto deve ser articulado de modo com que os leitores consigam aprender alguma lição, uma sabedoria, algum proveito que gerem aplicabilidade à sua vida.Também prezo muito pela carga sentimental. Defino a arte de escrever como sendo um exercício de empatia constante. O escritor precisa se colocar no lugar do leitor, isto é, ao escrever um texto, o mesmo deve provocar emoções no autor. Se isso não acontecer, eu não consigo garantir resultados eficientes da leitura do texto. E se for o contrário: se eu sentir as emoções lendo o que escrevi, sei que o texto tocará os corações”. Em meus textos, gosto muito de escrever sobre a vida, em todos os seus sentidos, principalmente analisando os sentimentos e as ações humanas. Sou um observador da dinâmica da vida”.

Perguntado sobre as inspirações, Felipe ressalta: “Na vida do escritor, tudo serve de inspirações: seja fatos simples do cotidiano, momentos de alegria e até mesmo decepções. A inspiração surge do nada, e no momento que ela chega, devemos estar com um papel e uma caneta para anotar, pois cada segundo com ela é precioso para as produções de um escritor. Mas até mesmo o escritor não tem inspiração constante. Para mim, a escrita deve surgir com naturalidade, pois assim ela retratará de modo mais fiel e verdadeiro a alma do escritor no texto. Se não tiver inspiração, não force. Prezo por essa filosofia. A simples arte de escrever já tem suas regras e filosofias, que eu mesmo fui impondo a mim”. Sobre os títulos de seus textos que foram citados acima, Felipe diz: “O título desperta a atenção do leitor. Sempre seleciono meus títulos de modo que sejam coerentes com o assunto abordado no texto, e que produzam, inicialmente, uma sensação de curiosidade no público sobre a história que será contada”.

Enfim, é notável que a escrita tem aberto várias portas na vida desse escritor, permitindo-o conhecer e interagir com diversos escritores e pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Portanto, é indiscutível que prestes a completar 18 anos, Felipe Rocha já planta seu caminho tendo um currículo promissor, sendo participante de quatro antologias e investindo em seu trabalho nas redes sociais. Um caminho bem cultivado até agora para ele que deseja ser estudante de Letras ou Jornalismo.

Link do texto publicado no blog Vida de Adulto: https://vidadeadulto.com.br/2021/04/09/o-mundo-precisa-de-amor-voce-se-voluntaria/

Link da venda do livro “Um dia de cada vez”: https://go.hotmart.com/J61446730Y