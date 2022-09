Sete Lagoas já conta com ponto de encontro para troca de figurinhas da Copa do Mundo

Uma das atividades mais aguardadas do período de Copa do Mundo já tem seu ponto de encontro em Sete Lagoas: a troca de figurinhas do álbum oficial.

Foto: Dirceu Garcia / GCN

Os colecionadores podem se encontrar todo o sábado, a partir das 9h, na Minas Camarão: Rua Paulo Frontin, 940, no Centro de Sete Lagoas.

Com as figurinhas custando valores a partir de R$ 4 (até com reclamações pelos preços altos e pouca variedade), os amantes da arte de colecionar ainda tem a surpresa de encontrar cromos raros, que podem custar verdadeiras fortunas.

Da redação