A previsão do tempo marca um dia de sol mas com possibilidade de chuva no final do dia em Sete Lagoas nesta segunda-feira (07).

Foto: Reprodução/Internet

Hoje será parecido com ontemdia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Confira:

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 28°C

Chuva: 15mm - 90%

Vento: NE - 17km/h

Úmidade mínima: 36%

Úmidade máxima: 86%

Sol: 05:12h 18:08h

Da Redação