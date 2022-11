Passe livre da Assistência Social realiza mutirão pela conscientização do Novembro Azul

O mês de novembro foi o escolhido para a campanha, pois o dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Neste mês, se intensificam os trabalhos de informação sobre o autocuidado masculino, assunto que ainda é motivo de muito preconceito. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

Na foto: o médico Dr. Leandro Moreira, a secretária Luciene Chaves e a supervisora Elisabeth Cazarim

Em homenagem ao Novembro Azul, foi realizado no dia 1° de novembro no Passe Livre (Rua Quintino Bocaiuva, 618) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) um mutirão apenas com homens, onde além de realizar a perícia médica do Passe Livre, eles tiveram um delicioso café da manhã, receberam materiais informativos e foram orientados pela equipe sobre como fazer e onde procurar para fazer o exame.

"Há inúmeros fatores que podem levar ao surgimento do câncer de próstata, por isso é importante fazer essa conscientização com os homens no Passe Livre, pois existe muita desinformação e preconceito sobre esta doença e exame de cuidado", cita a supervisora de Benefícios Eventuais da Secretaria, Elisabeth Cazarim. "O câncer de próstata não causa sintomas nas fases iniciais, por isso é importante que os homens acima de 50 anos realizem o exame. É importante deixar o preconceito de lado e se cuidar", afirma o médico do Passe Livre, Dr. Leandro Henrique Moreira.

Outras ações de incentivos aos cuidados com a saúde dos homens continuam por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ao longo do mês.