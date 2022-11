4º Festival Nacional de Arte de Rua leva muita música e diversidade à Lagoa do Boa Vista

Foi um fim de semana mágico! Banda Brasil 70 Show, Alan & Alex, Carine & Juliano, Gleyssinho Samblack, Dudu Nobre, Josi Lopes e Sandra de Sá animaram o Parque Náutico do Boa Vista, depois da grande estreia da festa dos 155 anos de Sete Lagoas, na última terça-feira, com as bandas Vira & Mexe e Raça Negra. O público compareceu em peso e doou mais de 20 toneladas de alimentos não perecíveis.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Sucesso todos os dias, com a lagoa do Boa Vista cheia, sem problemas, só entretenimento e alegria. Por isso agradecemos à nossa parceira, Cimento Nacional, e ao público que prestigiou o evento. Queremos cada vez mais realizar eventos como esse e trazer alegria à nossa cidade", afirmou o prefeito Duílio de Castro, que compareceu todas as noites. O 4º Festival Nacional de Arte de Rua (4º Fenar) e o aniversário dos 155 anos da cidade são uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com a gestão do Espaço Ampliar e apoio da Cooperlíder.

"Comemorar 155 anos da nossa cidade é também celebrar a união do nosso povo, que doou toneladas de alimento e fez nosso festival se transformar nesse sucesso. No palco, os artistas comprovaram também a diversidade cultural desse evento, um projeto de sucesso pela união dos parceiros e do público. Agradecemos a todos os parceiros e a população que doou alimentos", disse o curador do 4º Fenar e curador do evento, Alan Keller.

Quem foi, parabenizou a organização do evento e a oportunidade de curtir shows de primeira. "É uma oportunidade incrível para fomentar a arte e todas as culturas. Eu vim prestigiar o show da Josi Lopes e está incrível. Toda a organização, os artistas, a diversidade. Parabéns aos organizadores e ao público que veio. É uma forma muito bacana de comemorar o aniversário da nossa cidade", comentou a técnica em TI, Thaís Ferreira. "Os shows foram excelentes, tanto os de Sete Lagoas quanto os de fora. Só tenho que agradecer, pois todos os shows foram muito bons, comemorou a servidora pública Taís Quadros.

Além dos shows, claro, não poderia faltar os parabéns a Sete Lagoas, puxados pela dupla Alan & Alex, acompanhada do prefeito Duílio de Castro no palco, no show de sexta-feira. "O Duílio está mudando a cada da cidade toda. Nós nos sentimos cidadãos dessa cidade maravilhosa porque nós amamos Sete Lagoas, temos vários amigos aqui e nos sentimos lisonjeados de participar de um evento como esse", parabenizou Alex, cantor da dupla. E é só o começo da festa. O 4º Festival Nacional de Arte de Rua vai até o dia 13 de novembro. A programação completa você confere aqui. https://youtu.be/ wqEcbz2YPjM

Com Prefeitura de Sete Lagoas