FUMEP realiza 1º Seminário de Empreendedorismo da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas

No dia 29 de março de 2022 foi sancionada pelo prefeito Duílio de Castro a Lei Nº 9.312, que institui a "Semana Municipal do Empreendedorismo" em Sete Lagoas. Fruto do Projeto de Lei nº 513/2021, de autoria do vereador Gilson Liboreiro, a lei tem por objetivo "a formação da população em geral sobre conceitos e práticas empreendedoras, administrativas, comerciais, de logística, produção e finanças através de cursos de formação". Em seu artigo 4º, a lei ainda menciona que "cursos de formação poderão comemorar por meio de palestras, debates seminários, fóruns, visitas técnicas, feira de negócios e agronegócios, workshops e oficinas".

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Atendendo à lei, a Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP) promove o 1º Seminário de Empreendedorismo da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas na próxima quinta-feira, 10 de novembro, de 19h às 21h, dentro da programação do aniversário de 155 anos da cidade. "Será uma oportunidade de alunos, ex-alunos e a população em geral ter acesso a palestras e debates sobre inovação e empreendedorismo, mas tendo os jovens como protagonistas", ressalta o diretor-presidente da Fumep, Cláudio Caramelo.

Palestras

O Seminário terá como palestrantes Roni Magnos, mestrando em Design pela UEMG, formado em Administração pela Faculdade Ciências da Vida, estudou Computação na UFJF e Comunicação Digital na Universidade de Milão na Itália (UNIMI), com MBA em Marketing e Branding para Pequenas Empresas. É empreendedor na Evolue.me e está como líder da comunidade de empreendedorismo e startups Santa Helena Valley. E Nay Gonçalves, graduada em Administração, pós-Graduada em Controladoria, Custos e Financas pela Unifemm e pós-graduada em Marketing, Branding e Growth pela PUC. Empresária do setor de eventos desde 2014 e apaixonada pelo mundo do empreendedorismo feminino, Nay é também mentora e palestrante, tendo como propósito levar conhecimento para as mulheres empreendedoras para que, através de seus negócios, possam financiar seus sonhos.

O evento terminará com uma Mesa Redonda com ex-alunos da instituição que estão empreendendo, falando de suas dores e de sonhos já alcançados em seus respectivos negócios. O evento tem entrada franca e será realizado no auditório da Fumep, Av. Pref. Alberto Moura, 1111, Distrito Industrial.

SERVIÇO:

I Seminário de Empreendedorismo da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas

10 de novembro | 19h às 21h

Auditório da Escola Técnica: Av. Pref. Alberto Moura, 1111, Distrito Industrial

Palestras:

Criando inovação através do Design para ter alta competitividade de mercado, com Roni Magnos

Seu Eu Consegui, Você Também Consegue!, com Nay Gonçalves

Mesa redonda: Ex-alunos contam suas experiências de empreendedorismo

Entrada franca.

Realização: Santa Helena Valley | Prefeitura de Sete Lagoas | Fumep

Informações: (31) 3773-0424 (Whatsapp)

Com Prefeitura de Sete Lagoas