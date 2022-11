Prefeitura realiza 2º Festival da Cultura Negra de Sete Lagoas de 8 a 27 de novembro

No dia 20 de novembro, que este ano cai em um domingo, é comemorado em todo o território nacional o Dia da Consciência Negra. Desde 2020, em Sete Lagoas, este dia foi instituído feriado municipal, por meio da Lei nº 9.124/2020, promulgada pela Câmara Municipal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Depois de dois anos de pandemia, chegou o momento de retomar o Festival de Cultura Negra da cidade. "Estamos resgatando o evento, que teve sua primeira edição em 2016 como uma forma de trazer de volta o protagonismo dos artistas e agentes culturais negros da nossa cidade", afirma a gerente municipal de Cultura, Priscila Horta. "Esse Festival está sendo feito em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e com organizações civis de modo a garantir a participação dessas pessoas na programação", completa a gerente.



A programação tem início nesta terça-feira, 8, e encerramento no dia 24, na rua Pereira de Alencar, 244, no bairro Santa Luzia, com um Samba de Crioula e um grande show do artista Sergio Pererê. Cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical, Sérgio Pererê tem seu trabalho autoral reconhecido pelo diálogo que estabelece entre a tradição e a experimentação, pela profusão de sonoridades, com destaque para as referências afro-latinas, e pelo timbre peculiar de sua voz. Sua poesia sofisticada entrelaça temas cotidianos a enunciados metafísicos e elementos do sagrado de matriz africana, como o culto à ancestralidade e aos orixás. O artista já se apresentou em várias regiões do Brasil e em países como Canadá, Áustria, Espanha, Moçambique, China e Argentina.

As oficinas serão oferecidas para alunos da rede municipal e já estão com a lotação esgotada. Segue abaixo a programação:

08/11, 09H: Formação para professores de Educação Anti-Racista na Escola Técnica

09/11, 08H30: Oficina de Bonecas Abayomi - Nana Andrade, na Câmara Municipal

09/11, 13H30: Oficina Maculelê - Maick Martins, na Câmara Municipal

10/11, 13H30: Oficina Pintura em Telhas – Fabio Paiva, na Câmara Municipal

11/11, 08H30: Oficina Caxixi e Cabaças de Papel - Paulo César, na Câmara Municipal

11/11, 13H30: Oficina Jogo "Memórias Anscestrais"- Narly Simões, na Câmara Municipal

16/11, 19H: Audiência Pública – Políticas Públicas de Enfrentamento ao Rascismo, na Câmara Municipal

17/11, 09H: Bate Papo Percussão e Musicalidade, na Escola Estadual José Evangelista (N.S. do Carmo)

18/11, 09H: Bate Papo Persussão e Musicalidade, na Escola Estadual Eponina Soares dos Santos (Indústrias)

19/11, 17H: Movimento Grande Roda - Quarteirão Preto - Beco dos Repolhos

20/11, 10H30: Batalha de MCs - Quarteirão Preto - Beco dos Repolhos

21/11, 19H: Formatura dos alunos do Curso de Barbearia com recorte racial - ARACEUPO: Rua Avelar Pereira de Alencar - 244 - Santa Luzia

23/11, 19H: Encontro dos povos tradicionais de matriz africana e cultura - Praça dos Orixás - Bairro Cidade de Deus

24/11, 09H: Roda de conversa Educação Anti-Rascista - ARACEUPO - Rua Avelar Pereira de Alencar - 244 - Santa Luzia

25/11, 09H: Bate Papo Persussão e Musicalidade, no Céu das Artes (Jardim dos Pequis)

27/11, 09H: Batizado de Capoeira do Projeto UMBUTU - Rua Jurandir de Souza, 15 - Santa Felicidade

27/11, 14H: Samba de Criola ARACEUPO - Rua Avelar Pereira de Alencar - 244 - Santa Luzia

27/11, 15H: Festival Internacional de Corais - Show do Sergio Pererê - ARACEUPO - Rua Avelar Pereira de Alencar - 244 - Santa Luzia

Com Prefeitura de Sete Lagoas