Coletivo Interiorizar leva exposição 'Origens' para Lagoa Paulino em Sete Lagoas

"Um olhar para o que a cultura afro-brasileira tem de mais forte e potente". Com essa breve introdução quem passa pela orla da Lagoa Paulino, em Sete Lagoas, desde ontem (07) é convidado a contemplar a IV Exposição Fotográfica Origens do Coletivo Interiorizar.

Fotografias de Renato Medeiros e Renata Ataíde na exposição "Origens". Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Inserida na programação cultural de comemoração pelos 155 anos de Sete Lagoas, a Exposição leva até as margens do principal cartão postal da cidade fotografias de personalidades setelagoanas bastante conhecidas. Por meio delas pretende-se representar a riqueza do canto, dança, a fé, as crenças, o esporte e a beleza de nosso povo.

Os visitantes podem também ler um QR Code na entrada da exposição para conhecer mais sobre as histórias por trás das fotos.

Todos os eventos de comemoração do aniversário municipal são promovidos pela Prefeitura de Sete Lagoas em parceria com o Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar) em sua quarta edição, evento patrocinado pela Cimento Nacional e realizado pelo Espaço Ampliar. A programação completa pode ser vista aqui.

A IV Exposição Fotográfica Origens do Coletivo Interiorizar conta com fotografias de Isabela Vieira, Leo Drummond, Lipe Borges, Renata Ataíde, Renato Medeiros e Valéria Bahia. Com curadoria do Fenar e organização de Renata Ataíde, pode ser visitada gratuitamente, 24 horas por dia, de 07 a 27 de novembro de 2022.

Da Redação, Vinícius Oliveira.