Van que levava DJ Gabriel do Borel é atingida por tiro em Sete Lagoas

A van que levava o DJ Gabriel do Borel em um show que aconteceu no Mercado San Pietro, em Sete Lagoas, na madrugada desse domingo (13) foi atingida por tiros. Não houve feridos, mas um dos disparos atingiu a janela do veículo.

Foto montagem: reprodução redes sociais

O artista se apresentou no Baile da Pegasus, evento universitário que aconteceu no último sábado (12) no Mercado San Pietro. A Polícia Civil comentou que está investigando o caso: "Um Inquérito Policial foi instaurado para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. A Polícia Civil salienta que nenhuma linha investigativa será descartada e outras informações serão prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", relatou. Ainda de acordo com a corporação, um boletim de ocorrência foi registrado durante a madrugada de domingo.

Em suas redes sociais, o DJ publicou um vídeo sobre o ocorrido. "Atiraram na nossa van na porta do evento. Foi um susto muito grande e a situação poderia ser pior", disse o artista. Nas imagens é possível uma das janelas atingidas pelos tiros. Também em sua rede social, Gabriel do Borel disse desconhecer o que teria motivado os disparos e quem poderia ter sido o autor.

"Não sabemos a real intenção sobre essa tentativa de homicídio, mas temos a certeza que fazemos nosso trabalho de forma honesta, sem humilhar, sem pisar ou ser mais que alguém ou qualquer equipe. Foi um susto muito grande e a situação poderia ter sido pior", publicou. Ainda segundo a publicação, ele e sua equipe precisaram ser escoltados pela Polícia Militar.

Durante o domingo, o artista fez uma nova publicação em sua rede social. Ele agradeceu pelo fato dos disparos não terem atingido ele e os integrantes da sua equipe. "Obrigado, meu Deus, por outro livramento. Graças a Deus não aconteceu o pior", publicou . Gabriel do Borel é natural do Rio de Janeiro e tem o hit "SentaDona", em parceria com Luisa Sonza, como um dos seus principais sucessos.

Da redação com O Tempo