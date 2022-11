VÍDEO: Sete Lagoas foi primeiro destino do Programa 'Partiu' na Rede Minas; reveja na íntegra

Minas Gerais é o segundo destino que mais recebeu turistas no último ano, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE. O que não faltam são lugares para visitar e a Rede Minas agora é quem guia essa viagem. A emissora estreou, no sábado (12/11) às 20:00h, “#Partiu”, programa que faz um giro pelo estado. Apresentado por Gabriela Xavier, a atração mostra um roteiro repleto de natureza, história, delícias e eventos que estão nos caminhos de Minas Gerais esperando visitantes. Na primeira temporada, são 13 cidades mineiras apresentadas e Sete Lagoas foi o primeiro destino.

Foto: Rede Minas/Divulgação.

A 70 quilômetros de Belo Horizonte, na região central, está Sete Lagoas. É no município onde está localizada a Gruta Rei do Mato. O local atrai turistas que passeiam pelos seus quatro grandes salões percorrendo 220 metros. A caverna é única no mundo. Ali estão as torres gêmeas, que são colunas paralelas idênticas. O local já recebeu visitantes milenares, como indicam as pinturas rupestres de cerca de seis mil anos que ficam na entrada da gruta. Bela debaixo e sob a terra, Sete Lagoas ainda encanta nas alturas. O programa foi até a Serra de Santa Helena, onde grupos se reúnem para diversas atividades, como festas, trilhas e voos. Gabriela não ficou de fora, saltou de parapente e o público acompanhou essa aventura.

A história também está na rota do #Partiu, que mostrou lugares onde o passado sobrevive ao tempo. No circuito, os museus Municipal e Ferroviário, onde é possível conhecer a história da cidade que chegou com os bandeirantes, no século XVII, e mudou de rumo com o trem, em 1896. O “Mercadão”, como é conhecido o Mercado Municipal, também foi ponto de parada da atração que mostrou produtos típicos da região. As lagoas estão na programação e são mais de 20, número maior do que aquele apontado no nome do município. Entre os destaques, a Lagoa Paulino, cartão-postal da cidade.

Gabriela Xavier é turista de ‘carteirinha’ e passaporte. A paixão pela descoberta de lugares já a levou a 47 países e outros destinos nacionais. Agora, promete desbravar o estado. “Sou puro ‘uai’, terra do povo alegre e receptivo. Aqui tem beleza natural exuberante, mares de montanhas, história, costumes e muitos ‘causos’”, diz a apresentadora do #Partiu. Na primeira temporada, vão ser mostrados alguns municípios que integram os circuitos turísticos mineiros das Grutas; Trilha dos Inconfidentes; Diamantes; Serras e Cachoeiras; Ouro; Águas; e Terras Altas da Mantiqueira.

O programa pode ser visto nesse link

Da Redação com Rede Minas.