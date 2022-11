Sete Lagoas e mais de 780 cidades têm alerta de chuvas intensas

As próximas horas podem ser marcadas por chuva com ventos intensos em municípios de Minas Gerais. Na manhã desta segunda-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades com volumes entre 20 e 50 mm/dia e rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 km/h para 784 cidades do estado, dentre elas, Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Válido até 10h desta terça (15), o comunicado alerta que as tempestades podem provocar instabilidades na rede de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos, segundo o órgão meteorológico.

Veja algumas recomendações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com Itatiaia