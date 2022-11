Prefeitura e parceiros entregam nova praça Geny Raposo à comunidade do bairro Santa Luzia

Um ponto central do bairro Santa Luzia ganhou um novo visual graças a uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a iniciativa privada. A praça Geny Roposo foi totalmente revitalizada e entregue oficialmente à comunidade na manhã desta quarta-feira, 16 de novembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A lei municipal nº 8.096 instituiu o Programa de Adoção de Praças Públicas e, atualmente, a aproximação do poder público com a sociedade permitiu o fortalecimento desta legislação. Desta vez, o espaço foi adotado pela empresa Fábio Representações (produtos Sinhá e Caramuru) que teve apoio da Insetsete neste projeto.

O prefeito Duílio de Castro participou da reinauguração da praça, quando teve a oportunidade de homenagear os parceiros. Na oportunidade, o morador do bairro Juarez Emiliano Francisco, o popular Mexicano, também recebeu uma homenagem por cuidar do espaço há mais de 30 anos. “Mais uma oportunidade de trazer a sociedade para participar da administração pública. Agradeço aos parceiros que possibilitaram esta realização e deram exemplo de responsabilidade social. Com tudo isso, prestamos também uma bela homenagem à senhora Geny Raposo, uma pessoa tão representativa para este bairro”, comentou o prefeito.

As parcerias que permitiram a revitalização de vários espaços públicos ganharam força graças à credibilidade da atual administração municipal. “Mais um projeto exitoso dentro do programa Adote uma Praça. Agradeço a todos os envolvidos nesta proposta de transformar este espaço tão importante em um dos bairros mais tradicionais de Sete Lagoas”, ressaltou Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Familiares da senhora Geny Raposo, pessoa que deixou um grande legado com sua atuação social no bairro Santa Luzia, participaram efetivamente do projeto que transformou a praça em um cartão postal no coração do bairro. “Um momento especial por diversos motivos. Pela memória de minha mãe, pela comunidade que convivemos e por nossas empresas terem a oportunidade de participarem da vida da cidade. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro e espero que outras empresas também exerçam seu papel social em outros espaços públicos”, destacou Francisco Eugênio Raposo, filho de Geny Raposo e diretor da Fábio Representações.

A obra incluiu a total recuperação do piso, iluminação de LED, paisagismo e instalação de equipamentos como bancos, mesas de jogos e lixeiras. O bairro Santa Luzia ganhou um excelente espaço de convivência e também para eventos, como o já realizado no dias das crianças e durante as próximas celebrações natalinas.

QUEM FOI GENY RAPOSO

Geny Barbosa nasceu no dia 22 de janeiro de 1927, em Prudente de Morais, filha de Américo Barbosa e Maria das Dores Rodrigues Barbosa. Casou-se com Francisco Raposo no dia 6 de setembro de 1949 e fixou residência em Sete Lagoas. Teve oito filhos.

Cursou o 1º Grau em Prudente de Morais e depois se transferiu para o Colégio Regina Pacis onde formou em Magistério. Trabalhou como professora primária na Escola Estadual Maria Amâncio e Escola Estadual Emílio de Vasconcelos Costa onde também foi Assistente Escolar. Nesta função, já assistia a todas as crianças carentes da escola e do bairro providenciando atendimentos médicos, odontológicos e outros necessários.

Seu trabalho intenso e diário se estendeu a toda comunidade do bairro Santa Luzia. Fundou e iniciou movimentos na paróquia. Criou na Igreja de Santa Luzia o Boletim Litúrgico com a ajuda de colaboradores, um boletim que se estendeu por toda região. Criou no bairro o Centro que foi levou seu nome onde eram oferecidas aulas de corte e costura, bordados, tricô, orientações sobre higiene e alimentação e funcionou uma escola infantil. Participava dos grupos que promovia Encontro de Casais, Cursos de Noivos e de Batismo. Faleceu no dia 6 de novembro de 1974.

