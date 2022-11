Prefeitura de Sete Lagoas define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou nesta quarta-feira, 16, o Decreto nº 6.885/2022, que define horário especial de funcionamento da administração direta e indireta nos dias de jogos do Brasil durante a Copa do Mundo FIFA 2022. As regras não se aplicam a unidades que prestam serviços considerados essenciais e indispensáveis, especialmente os de urgência e emergência da Saúde.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A seleção brasileira estreia no maior evento futebolístico no dia 24 de novembro. As três partidas da primeira fase serão em dias de semana, no horário de expediente. Além do dia 24 de novembro, às 16h, o Brasil jogará nos dias 28 do mesmo mês, às 13h, e dia 2 de dezembro, às 16h. Nos jogos da primeira fase, os servidores terão expediente contínuo sem intervalo para o almoço. Nos dias de jogos às 16 horas o funcionamento será de 8h às 14h e quando a partida for às 13h, de 8h às 12h.

Caso a seleção brasileira se classifique para jogar as etapas seguintes da Copa do Mundo, o expediente será de 8h às 14h em dias úteis com jogos às 16h e de 7h às 11h quando os jogos forem às 12h.

EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação definiu que, nos dias de jogos às 16h, os alunos das escolas municipais serão liberados às 15h. Para o jogo às 13h, cada unidade vai deliberar sobre a situação e, caso seja determinada folga, a direção deverá encaminhar calendário de reposição para o setor de inspeção da Secretaria.

Expediente – Jogos da 1ª fase:

24/11 - Brasil x Sérvia - expediente até às 14h;

28/11 - Brasil x Suíça - expediente até às 12h;

02/12 - Brasil x Camarões - expediente até às 14h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas