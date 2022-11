Alunos de colégio de Sete Lagoas participam de ação do Programa de Saúde na Escola

Alunos do ensino médio da Escola Estadual Bernardo Valadares, no bairro Nova Cidade, assistiram a uma palestra sobre a prevenção ao uso de entorpecenets e violência na última terça-feira (15). Representantes da Polícia Militar e do poder público municipal estiveram presentes.

Grupo formado pelo 25º BPM e NASF participam do programa / Foto: divulgação

A ação foi ministrada pelo instrutor do PROERD e sargento do 25º Batalhão de Polícia Marcondes Azevedo, e pelas integrantes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do bairro Luxemburgo Thainá Diniz e Taysa Silva, dentro do Programa de Saúde na Escola (PSE), parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação sobre conscientização do uso dos principais entorpecentes presentes na sociedade brasileira, além da promoção da cultura de paz.

"O PSE é uma das formas para que se trabalhe ainda mais e de maneira direta o processo de educação em saúde, visando sempre a prevenção, promoção e atenção", afimra Taysa Silva, que é também presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) de Sete Lagoas. De acordo com a fonoaudióloga, a ação é realizada desde o ano de 2015 e conta com parceria do 25º BPM, NASF e do atual vereador Ivan Luiz (Patriota), que atua como palestrante na área.

A união das pastas se dá também de maneira regional: o PSE também é aplicado pelas secretarias municipais de Saúde e Educação, na integração para combater os principais males ao desenvolvimento de crianças e jovens com ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

