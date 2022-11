Prefeitura inaugura Iluminação de Natal 2022 superando expectativas

Superando as expectativas, a Prefeitura de Sete Lagoas inaugurou, na noite da última sexta-feira, 11 de novembro, a iluminação de natal de 2022 contemplando a Praça da Feirinha, a orla da lagoa Paulino e a Praça do CAT. No palco, os vereadores Gilson Liboreiro e Caio Valace, o secretário de Obras Antônio Garcia Maciel, o ex-prefeito Maroca, o presidente da CDL Geraldir Alves, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e o prefeito Duílio de Castro fizeram a contagem regressiva, com direito a show de fogos.

Foto: Divulgação

Em entrevista ao programa Roteiro de Minas, da TV Band Minas, o prefeito Duílio de Castro falou da alegria em inaugurar o Natal de Luz pelo segundo ano seguido. "Iniciamos esse projeto ano passado e melhoramos esse ano. A ideia é fazer em Sete Lagoas uma das decorações mais bonitas de natal do Brasil. Com podem ver, ficou maravilhosa. Por isso instalamos muitas luzes e muitas decorações em mais locais esse ano. Queremos que Sete Lagoas seja uma cidade de muita luz nesse natal", comemorou o prefeito.

Assim que as luzes se acenderam, famílias inteiras, casais e amigos passaram a registrar o momento. "Muito linda e bonita. Está maravilhosa", afirmaram as irmãs Maria Valentina (6 anos) e Cecília (8 anos), já na fila para serem fotografadas pelos pais em uma das ornamentações. Já o casal de noivos Felipe Castro e Jennifer Matos não esconderam a emoção diante da beleza das luzes. "Essa decoração desse balão ficou muito bonita, as árvores, a decoração em geral ficou toda muito bonita. Pretendemos voltar e trazer a família também", disse o noivo após uma sessão de fotos com a amada ao lado do presépio.

Mesmo quem passava de carro na orla da lagoa Paulino também aproveitou para registrar o momento de dentro do veículo. A nova iluminação de natal impressionou até mesmo quem trabalhou na instalação. "É uma emoção tão grande até pra gente que é acostumado a decorar várias cidades. Ficamos muito felizes em entregar esse natal iluminado para Sete Lagoas. É sem dúvidas uma das decorações mais bonitas que já fizemos", confessou Thiago Rosa, sócio da empresa Luz Brasil, responsável pela decoração de natal deste ano.

A inauguração de natal seguiu animada com shows de Carine & Juliano e Grupo Samba Gol, além de render mais uma noite. No sábado, subiram ao palco as bandas Duo Bi Duo e Josi Lopes, em uma parceria com o projeto Roteiro de Minas - Circuito Essência Culinária. Desde então, a partir das seis da tarde, sete-lagoanos e turistas podem se encantar diariamente com o Natal de Luz até o dia 6 de janeiro. A população pode marcar o @prefeituradesetelagoas no Instagram para ter seus vídeos e fotos compartilhados.

Com Prefeitura de Sete Lagoas