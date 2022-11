Prefeitura recebe devolução de R$ 7 milhões da Câmara com destinação definida para aplicação

O prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira, 17 de novembro, vereadores da atual legislatura para mais um ato de devolução de recursos economizados pelo Legislativo em 2022. Totalizando R$ 7 milhões, o montante já tem destinação certa seguindo orientações dos próprios parlamentares.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

A devolução é oriunda de resíduos do duodécimo repassado pela própria Prefeitura e, segundo o presidente do Legislativo, foram economizados devido a uma gestão profissional, técnica e responsável das contas. “Agradeço à toda Mesa Diretora por participar deste processo responsável e ao prefeito Duílio de Castro por atender nossa solicitação e, com isso, continuar sua proposta de fazer justiça pagando os acertos dos servidores”, comentou o vereador Pastor Alcides Longo, presidente da Câmara. No ato, ele estava acompanhado dos vereadores Ivan Luiz, Caio Valace, Ismael Soares, Eraldo da Saúde, João Evangelista e Roney do Aproximar.

No dia 20 de outubro, o prefeito Duílio de Castro anunciou a escala completa de pagamentos de servidores no fim do ano. Em 60 dias, serão injetados mais de R$ 160 milhões na economia com o pagamento de três folhas (outubro, novembro e dezembro), 13º salário e o restante dos acertos rescisórios (VEJA AQUI). Tais acertos totalizam cerca de R$ 15 milhões e, por isso, outros R$ 8 milhões serão somados pela Prefeitura aos R$ 7 milhões recebidos hoje da Câmara.

“Parabenizo mais uma vez o Pastor Alcides pela gestão eficiente dos recursos públicos. Enfim, vamos finalizar os acertos rescisórios deixados por várias administrações municipais que totalizavam cerca de R$ 40 milhões. Fizemos esse compromisso e estamos pagando o que é de direito desses servidores e ex-servidores”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas