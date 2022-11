O Corpo de Bombeiros resgatou, na madrugada desta sexta-feira (18), um caminhoneiro que perdeu o controle do veículo e atingiu um poste na avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas.

Caminhoneiro perde o controle da direção e destrói poste em Sete Lagoas — Foto: Divulgação/Bombeiros

Com o impacto, o poste foi derrubado e fios de alta tensão ficaram sobre o veículo. Após isolarem o local do acidente, os bombeiros constataram que o homem, de 40 anos, estava consciente e orientado, com queixa de dor na região da lombar. Ele ficou retido dentro do caminhão devido ao risco de eletrocussão.



Os bombeiros monitoraram o local e a vítima até a chegada da Cemig para iniciar o resgate. Após a desenergização do local e segurança da cena, os militares acessaram a vítima, a estabilizaram e a entregaram para os cuidados da equipe do Samu.

Com O Tempo