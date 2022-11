Regularização Fundiária do Município convoca requerentes para sanar pendências documentais: Veja se você foi convocado

O Diário Oficial do Município de Sete Lagoas publicou em sua edição do último dia 10 de novembro o Extrato Nº 002/2022 do Programa Municipal de Regularização Fundiária. O extrato notifica os titulares dos processos de regularização fundiária para comparecer no Programa de Regularização Fundiária - Central do Contribuinte (Cecon), que fica na Avenida Coronel Altino França, nº 312, 5º andar, Centro (na orla da lagoa Paulino) no prazo máximo de 07 dias úteis a contar da data da publicação, ou seja, o prazo vence na próxima sexta-feira, 25 de novembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O objetivo do comparecimento é para sanar pendências documentais relativas ao processo, sob pena de indeferimento do mesmo. São, ao todo, 27 requerentes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3774-6807 de segunda a sexta, de 08h30 às 17h. Confira abaixo os nomes, ruas e bairros dos requerentes que devem comparecer, em ordem alfabética:

Adriana Aparecida Barboza Faria - Avenida Suíssa (Orozimbo Macedo)

Alfredo Lopes de Oliveira - Rua Maracanã (Itapoã II)

Ana Lúcia Brandão de Oliveira - Rua Geraldo Camilo de Lima (Jardim dos Pequis)

Antônia Coimbra Paiva - Rua Terezinha da Silva Lopes (Belo Vale)

Celma Leazi Giovani - Rua Divinópolis (Interlagos)

Cláudia Susana de Souza Lanza, representante do espólio de Virgínia de Souza Lanza - Rua José Meireles Bahia (Orozimbo Macedo)

Cláudio Eduardo Lopes - Rua Divinópolis (Interlagos I)

Cleusa Maria de Souza Pedrosa - Avenida Medina (Interlagos II)

Elisete Aparecida Rocha Silva - Rua José Aniceto Costa (Orozimbo Macedo)

Fabiana Caroline Ribeiro Martins - Rua Heitor Gonçalves dos Anjos (Jardim dos Pequis)

Gisele da Silva Pereira - Rua Márcio Fernandes Ribeiro (Jardim Primavera II)

Ivanete Nestina Silva - Rua Ivone José Costa (Orozimbo Macedo)

Juliana Graziela Cassemiro - Rua José Rodrigues Soares (Orozimbo Macedo)

Lucima dos Santos Soares - Rua Umbelina dos Santos Barbosa (Orozimbo Macedo)

Maria da Conceição Pacheco, representante do espólio de João Dias Pacheco - Rua Pedro Camilo da Silva (Orozimbo Macedo)

Maria de Lourdes Alves de Souza - Avenida Suíssa (Orozimbo Macedo)

Maria de Souza Barcelos - Rua José Pereira da Silva (Orozimbo Macedo)

Maria Geralda de Avelar Reis - Rua Professor Álvaro Costa (Luxemburgo)

Maria José Flor de Maio Oliveira - Avenida Medina (Interlagos II)

Mário Ademir Pereira - Rua Pedro Dias da Silva (Luxemburgo)

Maura dos Santos Vieira, representante do espólio de Eduardo José Vieira - Avenida Suíssa (Orozimbo Macedo)

Mikaely Ramoni Ramos Santos - Rua José Rodrigues Soares (Orozimbo Macedo)

Robson Carlos Leandro - Rua José Pereira Pinto (Itapoã II)

Solange de Jesus Gomes - Rua Pedro Camilo da Silva (Orozimbo Macedo)

Vânia Lúcia Domingos Araújo - Rua Maringá (Aeroporto / Funcionários)

Virginia Francisco dos Santos - Rua Januário Corrêa de Oliveira (Belo Vale)

Washington Francisco F. Souza - Rua Patativa (Itapoã II)

