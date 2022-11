Shopping Sete Lagoas inaugura decoração de natal com 'Reino do Noel'

A partir deste sábado (19) o bom velhinho estará marcando presença no Shopping Sete Lagoas. E ele tem a sua disposição um cantinho todo especial para receber crianças - e adultos também, claro - para tirar fotos e distribuir carinho.

Reino do Noel já está aberto a visitantes no Shopping Sete Lagoas. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Com a temática "Reino do Noel" homenageando os reinos encantados de Sete Lagoas e cidades da região, a decoração de natal do Shopping foi inaugurada neste sábado às 10h. A reportagem do SeteLagoas.com.br esteve presente no lançamento oficial ocorrido pela manhã.

Para marcar a data, o Tio Bruno se apresenta ainda hoje no local a partir das 14h e logo mais às 15:30h o Casal de Doces também chega para participar da festa.

O momento mais aguardado ocorre às 16h, que é quando o Papai Noel chega ao Shopping para receber todos os visitantes. A partir de então, Papai Noel ficará no local de domingo a sexta das 12h às 22h, e aos sábados das 10h às 22h.

Veja imagens exclusivas da inauguração:





Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações do Shopping Sete Lagoas.