Prefeitura instala mais de 100 lixeiras em pontos turísticos de Sete Lagoas

Sete Lagoas cada vez mais limpa. Esse é o objetivo da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) - com a instalação de mais de 100 lixeiras em várias regiões turísticas da cidade. A ação teve início no último dia 12 de novembro, com a instalação de 24 unidades na orla da Lagoa Paulino, 24 cestos na orla da Lagoa do Boa Vista e outras 9 lixeiras na orla da Lagoa do Cercadinho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Também receberam 14 equipamentos a Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), outras dez foram instaladas na estrada da Serra de Santa Helena e mais 19 na orla da Lagoa da Catarina. "As lixeiras, com cores diferentes para chamar a atenção da população, respeitam todas as normas de acessibilidade, com boca de descaarte a 110 centímetros de altura. Pedimos a colaboração de todos que joguem seus materiais de descarte somente nas lixeiras, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e mais linda", pede o secretário da Semadetur, Edmundo Diniz.

