Ciclista morre atropelado por coletivo na José Sérvulo Soalheiro com Guimarães Rosa

Um grave acidente foi registrado nesta terça-feira (22/11) em rotatória da Av. José Sérvulo Soalheiro, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

Um homem, identificado de 20 anos, foi atropelado por um ônibus na rotatória da Av. José Sérvulo Soalheiro com a Av. Guimarães Rosa, próximo a APAE. A vítima conduzia uma bicicleta motorizada no momento do acidente e veio a óbito no local.

Segundo informações do motorista do ônibus, ao fazer a conversão para pegar a Av. Guimarães Rosa ouviu um barulho e ao parar o veículo deparou com o homem caído ao solo.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

A perícia foi chamada para realização dos trabalhos técnicos e após o corpo foi removido para o IML de Sete Lagoas

Da Redação