Previsão do tempo: permanece dia quente com chuva a qualquer hora em Sete Lagoas

A quarta-feira (23) do setelagoano será um "replay" de terça: com os termômetros em elevação, será mais um dia quente com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teremos pancadas de chuvas e trovoadas previstas em todo o dia. A temperatura mínima está em elevação, 18ºC, com máxima girando aos 29ºC.

Ainda pela autoridade nacional de meteorologia, as temperaturas irão cair a partir de quinta (24), com chuva durante todo o dia.

Da redação com Inmet