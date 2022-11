Alunos do curso de Barbeiro do Cramam realizam corte de cabelo e barba para população em situação de rua

Mais do que um simples corte de cabelo: a dignidade e a autoestima de volta. Essa é a sensação para dezenas de pessoas em situação de rua em Sete Lagoas que se beneficiam de uma das etapas do curso de formação de Barbeiro do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), vinculado à Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep).

A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, de 08h às 11h da manhã, alunos do curso de Barbeiro cortam os cabelos e aparam as barbas dessa população no Centro de Referência Especializado Para População de Rua, o Centro Pop, na rua Padre Henrique, 68, Centro. "Os benefícios são mútuos. Para os alunos, é mais um aprendizado na prática e, para os clientes, mais autoestima e higiene com um serviço gratuito e de qualidade", afirma o coordenador administrativo do Cramam, Celso Eustáquio de Souza. A turma atual iniciou o curso no início de novembro e se forma em março de 2023.

Curso

O curso profissionalizante de Barbeiro do Cramam envolve cortes masculinos, modelagem de barba e aparo de pelos faciais, design de corte e barba. Tanto curso quanto apostila são gratuitos e atualmente há oito participantes. "O Cramam é uma referência na formação profissional em diversas áreas de prestação de serviço. São oportunidades que mudam para melhor a vida das pessoas. Todos devem ficar atentos porque a oferta de cursos é contínua e variada", explica Cláudio Caramelo, presidente da Fumep. As aulas são de segunda à sexta, de 08h às 11h, no Cramam (rua das Dálias, 483, Montreal).

Para o coordenador do Centro Pop, Edvaldo Nonato Martins, é mais uma importante prestação de serviço para essa população tão carente de oportunidades. "Além da assistência que já oferecemos, como café da manhã e da tarde, material de higiene, banho, guarda de documentos, as abordagens na rua, atendimento psicológico e com assistente social, agora também temos os cortes de cabelo e barba", comemora.

Com Prefeitura de Sete Lagoas