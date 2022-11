Publicação de Licença de Operação Corretiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (*) - CODEMA

LICENÇA CODEMA 022/2019 - LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO 018/2016

O CODEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições e conforme decisão do Plenário na sua Quarta Reunião Extraordinária, biênio 2018/2019, realizada no dia 18 de setembro de 2019 concede LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA, ao empreendedor: MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA., inscrito no CNPJ sob o número 04.737.552/0009-95, localizado na Rua Afonso Capanema, 501, bairro Santo Antônio, CEP 35701-248, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, para o empreendimento: Mart Minas (supermercado, hipermercado, armazém, depósitos, galpões), localizados no endereço acima citado.

Observações:

A presente Licença de Operação Corretiva, somente terá validade com o cumprimento integral das condicionantes listadas no Anexo Único (página 02). Esta licença, não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual e/ou Municipal. A presente Licença de Operação Corretiva é válida por 10 (dez) anos.

Sete Lagoas, 18 de setembro de 2019.

FABRÍCIO AUGUSTO CARVALHO DO NASCIMENTO

Presidente do CODEMA

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

(*) Lei Municipal n.º 8.731/2017