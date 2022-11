Prefeitura e CDL Sete Lagoas realizam Natal Mágico com show de Papai Noel & banda e Grupo Expressar

A tradicional campanha Natal Mágico CDL Sete Lagoas ganha um importante reforço esse ano: a parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas na realização de não apenas um, mas dois eventos. O primeiro deles é nesta sexta-feira, 25 de novembro. "Teremos o grande show Presente de Natal com Chegada do Papai Noel, um quarteto que canta e encanta em uma linda e emocionante apresentação musical, na Praça de Feirinha. Além do Papai Noel, o Grupo Expressar irá nos presentear com a prévia do espetáculo do Festival 2022 O Jeito Addams De Ser. Simplesmente imperdível", avisa o presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Já no dia 15 de dezembro, quinta-feira, será a vez de levar o encanto do Natal ao Terminal Urbano de Transporte, com uma apresentação musical do Papai Noel, às 16h. "Convidamos a todos para se emocionarem conosco em nosso Natal de Luz. Anunciamos que este ano teremos um natal ainda mais bonito e iluminado que o do ano passado e, por meio dessa parceria entre a Prefeitura e a CDL, e a participação da população e dos comerciantes, com certeza teremos uma festa inesquecível", diz o prefeito Duílio de Castro.

A Campanha Natal Mágico CDL conta com mais de 200 lojas participantes, onde os clientes irão concorrer a R$ 50 mil em prêmios, e tem o apoio da Prefeitura de Sete lagoas, Rede Santa Helena de Supermercados, Sicoob Credisete, Ápice Radiologia, Empreendimentos Rodeiro, IDE Brasil, JG Gráfica, Turi, KNN Idiomas e Trevinho.

SERVIÇO

25/11, sexta, a partir das 19h

Show Presente de Natal com Chegada do Papai Noel

Espetáculo O Jeito Addams De Ser com Grupo Expressar

Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

15/12, quinta, a partir das 16h

Show com Papai Noel

Terminal Urbano de Transporte

Com Prefeitura de Sete Lagoas