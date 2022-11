Partiu! Sete Lagoas é tema de programa de estreia da Rede Minas

Sete Lagoas não para de atrair turistas, principalmente nesta época do ano, com a maior iluminação de natal que a cidade já viu. São milhares de lâmpadas e decorações enfeitando a época mais feliz do ano. Na orla da Lagoa Paulino, por exemplo, sete-lagoanos e turistas podem usufruir de bares e restaurantes com ótima gastronomia e tirar fotos com a marca da cidade "Viva Sete Lagoas" com a nova fonte luminosa ao fundo. Isso sem falar nos outros atrativos turísticos da cidade como a Gruta Rei do Mato, a Serra de Santa Helena, o Parque Náutico do Boa Vista, as feirinhas, entre outros.

Foto: Reprodução/Internet

Essas e outras atrações turísticas da cidade foram pauta da estreia do programa #Partiu, nova atração da Rede Minas, que foi ao ar na noite do sábado, dia 12 de novembro. Além da Lagoa Paulino, a apresentadora Gabriela Xavier visitou também o Mercadão, onde se encontra de tudo, do artesanato local às delícias artesanais. História e religião também também estiveram presentes com uma visita ao Museu Histórico Municipal, ao Museu do Ferroviário e à Catedral de Santo Antônio. Nossas belezas naturais também não ficaram de fora, como a gruta Rei do Mato, que atrai turistas do mundo todo, e a Serra de Santa Helena, onde se pode praticar o parapente (e claro que Gabriela viveu essa emoção).

Com Prefeitura de Sete Lagoas