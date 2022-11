Previsão do tempo: pancadas de chuva a qualquer momento em Sete Lagoas

A quinta-feira (24) de jogo do Brasil promete ser chuvoso durante toda a parte do dia, com temperatura amena.

Foto: Filipe Felizardo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teremos um dia nublado na maior parte do dia, com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima foi de 19ºC e a máxima é de 25ºC.

Sete Lagoas é uma das cidades que está em alerta de perigo potencial pelas chuvas intensas. Na quarta (23), a Defesa Civil municipal já emitiu alerta de chuva forte.

Da redação com Inmet