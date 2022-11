'Sextou' com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas

O Brasil ganhou o primeiro jogo da Copa do Mundo, e todo mundo pensando: como será o "sextou" do setelagoano? Com chuva, durante boa parte do dia.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será nublado com possibilidades de chuvas e trovoadas isoladas. Com mínima que chegou a 17ºC e máxima de 27ºC, o final de semana promete também ser chuvoso.

Sete Lagoas e mais outras diversas cidades mineiras estão sob alerta de tempestades do Inmet por conta da previsão de chuvas torrenciais.

Da redação com Inmet