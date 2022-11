Prefeitura realiza projeto de arborização em escola homenageando Sete Lagoas pelos seus 155 anos

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) - realizou mais uma etapa do projeto de arborização urbana nesta quinta-feira, 24 de novembro. A ação na Escola Estadual Professor Cândido Azeredo foi uma celebração aos 155 anos de Sete Lagoas, com palestra e plantio de mudas no entorno da unidade educacional, que fica no bairro Boa Vista.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O projeto foi iniciado neste mês de novembro na região central de Sete Lagoas. No total, serão plantadas 155 mudas para simbolizar a idade do município. O processo é definido por estudos técnicos com avaliação do espaço, caracterização da área e escolha adequada de mudas. “Arborizar Sete Lagoas é uma ideia maravilhosa. Hoje estamos plantando onde não existia nenhuma arborização. Neste caso, são mudas de Ipê Amarelo, Ipê Rosa, Oiti e Resedá. Isso vai trazer um benefício coletivo, os impactos positivos são enormes”, avalia Dilma Nunes, do departamento de Educação Ambiental da Semadetur.

O envolvimento da comunidade escolar no projeto é fundamental para que as mudas se tornem árvores saudáveis e transformem todo o ambiente. Quem participou efetivamente da ação comemora a escolha do local nesta data tão simbólica para Sete Lagoas. “Hoje meu coração está em festa. Um sonho antigo que contou com um projeto da professora Carla e os alunos do Ensino Médio. Nossa escola vai ficar muito mais bonita do que já com essas 23 árvores”, comentou Kênia Patrícia Souza e Silva, diretora da escola.

Um dos objetivos do projeto é a conscientização do público envolvido. Na escola Professor Cândido Azeredo essa meta foi alcançada, já que os alunos compreenderam os benefícios de um perímetro arborizado e belo. “É um sentimento único saber que estamos fazendo parte de um projeto tão importante para escola, o bairro Boa Vista e nossa cidade. No futuro teremos uma área arborizada e um espaço melhor para nossos filhos, os professores e quem vive nesta região”, disse Geovana de Souza, aluna do 1º Ano do Ensino Médio.

Com Prefeitura de Sete Lagoas