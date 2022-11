Assistência Social doa brinquedos para a Delegacia da Mulher de Sete Lagoas

O setor de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), em parceria com a Delegacia da Mulher, que atende também a crianças que tiveram seus direitos violados, realizaram uma ação de arrecadação de brinquedos para auxiliar o atendimento na última terça-feira, 22 de novembro. A ação faz parte de uma série de eventos realizados pela Secretaria em comemoração aos 155 anos de Sete Lagoas.

De acordo com a secretária da pasta, Luciene Chaves, os brinquedos são de extrema importância na realização do atendimento à vítima menor. "Em conversa com a delegada Dra. Valquíria Carvalho Barreto, nos foi passada a informação de que a delegacia estava com poucos brinquedos. Em uma visita para mostrar o Estudo da Mulher realizado pela Vigilância, vimos a oportunidade de ajudar", revela a secretária.

A Secretaria agradece as doações que foram realizadas por servidores da pasta e pelas empresas Clínica Dentária Ortho Dontic, Academia Espaço Delas, Coral Dom Silvério, e a população que se propôs a ajudar. "Sem este grande apoio não seria possível realizar esta ação", reconhece a assistente social da Smasdh, Magda Speltz.

"Sabemos o quanto é difícil a situação em que meninas e meninos passam por viverem situações de medo, ameaça e manipulação, por terem seus direitos violados. O que queremos é poder levar um pouco de leveza na vida delas. Vamos continuar lutando pelos direitos de nossas crianças e adolescentes para que eles possam ser livres para viverem as etapas de suas vidas sem exploração", reforça a diretora da Vigilância Socioassistencial do Município, Bárbara Andressa.

Violência Contra a Mulher

Na oportunidade a Delegacia da Mulher de Sete Lagoas recebeu o Estudo da Violência Contra a Mulher elaborado pela Secretaria. O estudo traz informações importantes sobre essa situação no município e que pode contribuir para a construção de políticas públicas a favor da mulher, além de disseminar informações e análises sobre a oferta de serviços, a incidência de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios e as respectivas propostas sugestivas.

Para baixar o Estudo "A Violência Contra a Mulher em Sete Lagoas" acesse o site oficil da Prefeitura: www.setelagoas.mg.gov.br.

