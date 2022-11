'Manhã Terapêutica' ocorre sábado (26) na Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas

O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato vai realizar gratuitamente no próximo sábado (26) uma manhã bem relaxante e propícia para quem quiser aprender mais sobre cuidados do corpo e da mente.

Foto: Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato/Divulgação.

Com uma programação diversificada, o evento proporcionará aos inscritos experiências com yoga, contato com óleos essenciais, massagens relaxantes, troca de conhecimento sobre chás terapêuticos e produção de artesanantos.

Confira a programação e dicas para participar:

Programação:

08:00 - Acolhimento

08:10 - Yoga

08:40 - Aromoterapia

09:00 - Caminhada

11:00 - Lanche

11:15 - Corpo Orgânico

12:00 - Encerramento

Atividades livres: Exposição de artesanato e oficinas, troca de chás e ervas terapêuticas, massoterapia.

O que usar: roupa e calçado confortáveis para atividade física.

O que trazer: garrafinha de água, lanche para trilhar, mat ou tapete para yoga, protetor solar

Como chegar: Linhas de ônibus Universitário e Fazenda Velha

E se chover?

Apenas a caminhada será suspensa. As demais atividades acontecerão normalmente!

Incrições: pelo telefone (31) 3775 2695.

Realização: Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, Urbanes Parques e Esporte Livres.

Parceria: Cimento Nacional, Mineração Paraíso, Ilcom, Vidanatus Produtos Naturais.

Apoio: Ateliê Mãe Natureza, Centro de Terapias Integradas Namastê, Ciliar, Circuito das Grutas, Manú Garcia e Bruna Barbosa Massoterapeuta.

Da Redação com Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato.