Passando a Limpo: dose dupla com prefeito Duílio de Castro e diretores do Colégio e Faculdades Promove!

O Programa Passando a Limpo, parceiria do SeteLagoas.com.br com a Rádio Eldorado, recebeu hoje o Prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro e os diretores do Colégio e Faculdades Promove Flávia Ferreira e Márcio Portilho, respectivamente.

Duílio de Castro pôde abordar vários temas de interesse do município, a começar pelo aniversário de 155 anos da cidade comemorado na data de ontem, 24 de novembro. O prefeito destacou que a comemoração pôde ser feita num cenário de melhora considerável da pandemia de Covid-19 e bons números econômicos.

Foto: Márcio Portilho, Flávia Ferreira e Wagner Oliveira. Créditos: Alan Junio.

O Programa também destacou a Iluminação de Natal da Lagoa Paulino que recebeu especial atenção da Prefeitura este ano, fazendo sucesso com todos que por ali passam.

Duílio de Castro falou sobre o Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 ocorrido no último dia 23 sob a realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Além disso, o Programa debateu a chegada do período de chuvas, quais melhorias em vias da cidade estão sendo feitas e as dificuldades de se fazer manutenção do asfalto. Embora tenha uma vida útil de cerca de 12 anos, Duílio de Castro explicou que a manutenção de mantas asfálticas demanda quantidade de recurso financeiro considerável quando ocorre a necessiade de ser feita, principalmente se for manutenção de uma cobertura asfáltica mal feita na sua origem.

Outro assunto foi o avanço na licitação para conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas: Duílio revelou que aproximadamente 55% das obras estão concluídas e poderão ser aproveitadas. Ele explicou também como se dará o funcionamento e gestão do Hospital quando este for inaugurado.

Ainda sobre saúde, o prefeito tratou da ideia de transformar o Hospital Municipal num Centro de Tratamento de Saúde da Mulher após a inauguração do Hospital Regional.

Sobre o trânsito municipal, pôde-se discutir que os novos radares que vêm sendo intalados em importantes vias não servirão como "indústria da multa", e sim como parte de um projeto preventivo de acidentes de trânsito e de educação dos condutores.

Finalizando, Duílio de Castro deixou claro que respeita a independência do Executivo frente ao Legislativo nas próximas eleições da Câmara Municipal e que tem ótima relação com quaisquer dos vencedores no pleito.

O Programa Passando a Limpo recebeu também Márcio Henrique Portilho, Diretor da Plataforma Centro Minas (unidades das Faculdades Promove em Sete Lagoas e Curvelo) e Flávia Ferreira, Diretora do Colégio Promove.

Márcio destacou o vestibular presencial das Faculdades Promoves que ocorre amanhã, dia 26/11, às 09:00 e a qualidade crescente dos cursos oferecidos pela instituição. Exemplo disso é a recente nota 4 no Conceito do MEC obtida pelo curso de Psicologia.

Flávia Ferreira falou sobre a promoção de Black Friday do Colégio Promove que ocorre hoje até as 19:00 com a matrícula 2023 podendo ser feita por R$ 99,00. Além disso, trouxe detalhes sobre o curso de Comunicação Social das Faculdades Promove que vem trazendo cada vez mais professores que atuam no mercado de trabalho e atualizando sua grade curricular de acordo com a constante mutação deste setor.

