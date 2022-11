Prefeitura de Sete Lagoas inaugura sala de vacinação no ESF Iporanga

Sete Lagoas completou 155 anos neste dia 24 de novembro e continua recebendo presentes. Desta vez, a Prefeitura celebrou a data com a entrega de mais uma sala de vacinação que já está disponível para o usuário no ESF Iporanga, localizado na João Alves França, 502, ponto estratégico do bairro. Uma região com forte densidade populacional passa a contar com mais um serviço da Secretaria Municipal de Saúde a partir desta sexta, 25 de novembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Manter o cartão de vacinação em dia é uma responsabilidade de todos. A imunização é gratuita e garante a proteção contra várias doenças. “Mais uma ótima notícia sobre a saúde de nossa cidade. Um esforço da Prefeitura para levar mais conforto para o cidadão e descentralizar as várias opções de atendimento”, comentou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

A nova unidade tem equipamentos de ponta como um refrigerador de última geração e ainda um excelente espaço para receber o público-alvo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30 e, neste primeiro momento, só não oferecerá o imunizante contra a Covid. “Equipamentos modernos e uma equipe altamente capacitada integram esta nova unidade. Antes, a sala de vacinação mais próxima era na Várzea e agora temos esta unidade para atender Iporanga, Padre Teodoro, Flórida e outros bairros desta região. Disponibilizamos todas as vacinas do calendário e brevemente a da Covid-19 também poderá ser encontrada nesta sala”, explica Guilherme Menezes, Referência Técnica em Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Agora a Prefeitura chega a 20 salas da vacinação que atendem todas as regiões de Sete Lagoas. O principal objetivo é facilitar a vida do cidadão e, consequentemente, aumentar a coberta vacinal de crianças, adultos e idosos. “Uma das premissas da Atenção Primária é a cobertura vacinal e não tenho dúvida que nossos índices serão melhores após a abertura desta nova unidade”, avalia Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

SALAS DE VACINAÇÃO

ESF Iporanga: Rua João Alves França, 502 – Iporanga

ESF Esperança: Rua Eduardo Henrique Abreu, n° 403 - Esperança

ESF Catarina: Rua Santos Reis Nº 238 - Catarina

ESF Eldorado: Rua Afonso Viana De Paula S/N – Eldorado

ESF Barreiro: Rua Minas Gerais, nº 46 - Barreiro

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar nº534- Industrias

ESF Itapuã II: Rua Beija Flor, nº 544 - Itapoã Il

ESF Fazenda Velha: Rua Jose Fonseca Pires, nº 401 - Fazenda Velha

ESF Alvorada: Rua Mario Reis, nº 84 - Alvorada

CS Montreal: Rua Avencas nº 521

CS Santo Antônio: Rua Dr. João Batista nº 1327 - Sto Antônio

CS Santa Luzia: Rua Jovelino Lanza n°1.200 - Jardim Arizona

CS Manoa: Rua Gerânio nº 381 - Manoa

CS São João: Rua Wenceslau Braz nº 470 - São João

CS Progresso: Rua Rio Pará n°716- Progresso

UBS Cidade de Deus: Rua Prefeito Euro Andrade nº41 - Cidade De Deus

UBS Belo Vale: Rua Oscar Padilha nº625 - Belo Vale

UBS Orozimbo Macedo: Rua Cuba nº 524 - Orozimbo Macedo

UBS Luxemburgo: Rua Itambacuri nº182 - Luxemburgo

Com Prefeitura de Sete Lagoas