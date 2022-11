Prefeitura de Sete Lagoas inicia vacinação da MENINGO C em estudantes universitários na próxima segunda

A Secretaria Municipal de Saúde continua na próxima segunda-feira, 28 de novembro, o cronograma de vacinação de trabalhadores da educação do Ensino Superior e Técnico, e profissionais da saúde e inicia a imunização dos estudantes universitários, com a vacina Meningo C.

Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas.



*LOCAIS (08h às 16h30):*

ESF: Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II

UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças

CS: Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio e São João.



*LOCAIS (08h às 18h30):*

UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo



*Documentos:*

Identidade com foto, CPF, cartão SUS, comprovante que trabalha na educação ou na saúde, e comprovante de matrícula na faculdade no caso dos universitários.



Obs: Demais públicos serão contemplados em breve.

